La Liga: Talente wie Federico, Iglesias & Marín sind neue Hoffnungsträger bei Real Madrid

Kayra Balkan

Real Madrid verfügt über eine gute Jugendakademie, jedoch schafft seit vielen Jahren kein Spieler den Durchbruch in die erste Mannschaft. Dies könnte sich mit den aktuellen Talenten ändern.

Real Madrid war schon immer dafür bekannt, große Namen durch Millionentransfers in die spanische Hauptstadt zu holen. Doch auch die Jugendabteilung des spanischen Rekordmeisters gehört zu den besten Ausbildungsstätten Europas.

Noch heute sind viele Absolventen von „La Fabrica“ in Europas Top-Ligen unterwegs. Unter anderem Marcos Llorente und Mario Hermoso, beide bei Stadtrivale Atlético unter Vertrag, durchliefen die Jugend Reals.

Auch Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Álvaro Morata (Juventus Turin), Saúl Níguez (FC Chelsea), Juan Mata (Manchester United), Pablo Sarabia (Sporting Lissabon) und viele weitere Namen waren einst Teil der Jugendmannschaften der „Blancos“. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Champions League)

Nur wenige Jugendspieler im aktuellen Real-Kader

Auch im aktuellen Kader der Madrilenen sind ehemalige Jugendspieler vertreten. Daniel Carvajal, Lucas Vázquez und Nacho Fernández spielten weite Teile ihrer Jugend für Real Madrid. Vereinslegenden wie Raúl und Iker Casillas durchliefen ebenfalls die Jugendmannschaften, ehe sie Teil der ersten Mannschaft wurden.

Real hat jedoch seit Jahren keinen seiner Jugendspieler in der ersten Mannschaft etabliert. Mit Miguel Gutiérrez und Antonio Blanco gaben in der vergangenen Saison zwar zwei Jugendspieler ihr Debüt, jedoch konnten sich beide bisher nicht durchsetzen und laufen derzeit für die zweite Mannschaft Madrids auf. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse von La Liga)

Die Verantwortlichen der „Blancos“ betonten aber vor der laufenden Saison ihr Vertrauen in die Jugendspieler aus, auch in die Akteure der U19. Dort sind ein paar äußerst vielversprechende Talente aktiv, die in die Fußstapfen eines Raúl treten könnten. SPORT1 stellt sie vor:

Peter González (19 Jahre)

Peter gab am vergangenen Wochenende sein Debüt für die erste Mannschaft gegen Athletic Bilbao. Aufgrund der Ausfälle aller rechten Flügelstürmer bei Real durfte der 19-Jährige seine ersten Minuten in der Profimannschaft sammeln.

Er ist vor allem auf dem rechten Flügel zu Hause, kann aber auch auf links spielen. Er hat ein gutes Dribbling und mag es, in Eins-gegen-eins-Situationen zu gehen. Der Spanier ist ein dynamischer Spieler mit guter Ballkontrolle, was ihn schwer zu verteidigen macht. Vor allem sein Drang, mit dem Ball von rechts in die Mitte zu ziehen, zeichnet den jungen Flügelstürmer aus.

Mit seinem starken linken Fuß sucht er oftmals den Abschluss in der Nähe des gegnerischen Tores. Mit seinem hohen Sprinttempo sucht der Youngster aber auch die Räume in der Tiefe. Peter hat ein enormes Potenzial und es wäre nicht überraschend, ihn öfter im Einsatz für die erste Mannschaft zu sehen.

Rafa Marín (19 Jahre)

So wie sein Mannschaftskollege Peter wurde Rafa Marín gegen Bilbao in den Kader der Profimannschaft berufen, kam aber nicht zum Einsatz. Er ist ein konsequenter und solider Innenverteidiger, der den Zweikampf mit dem gegnerischen Offensivspieler sucht.

Der 19-Jährige ist ein vielseitig veranlagter Innenverteidiger, dessen Stärken im Aufbauspiel und dem Verteidigen liegen. Marín verfügt über eine sehr gute Ballkontrolle und findet seine Mitspieler meist mit präzisen Pässen. In der zweiten Mannschaft der Madrilenen initiiert der er das Aufbauspiel seiner Mannschaft.

Die Kombination aus seinem hervorragenden Stellungsspiel und seiner Größe (1,91 Meter) machen ihn zu einem dominanten Innenverteidiger. Marín hat kaum Patzer in seinem Spiel und ist sehr konzentriert, zudem verfügt er über ein hohes Tempo. Langfristig wird er die Chance in der Profimannschaft erhalten. Ob er sich durchsetzen kann, bleibt abzuwarten. (DATEN: Tabelle von La Liga)

Bruno Iglesias (18 Jahre)

Bruno Iglesias spielt derzeit in der U19 der „Blancos“. In der Youth League kommt der 18-Jährige in bisher sieben Spielen auf drei Tore und zwei Vorlagen. Er ist meistens im Offensiven Mittelffeld aktiv, kann aber auch auf der Achter-Position spielen.

Die größte Qualität des Spaniers liegt in seiner Ballbehandlung, zudem ist er mit beiden Füßen ähnlich stark. Sein Passspiel zeichnet Iglesias unter anderem aus. Im letzten Drittel des Spielfelds glänzt der Teenager immer wieder mit intelligenten Pässen in die Tiefe oder mit Seitenwechseln.

Als Mittelfeldspieler hat Iglesias einen sehr guten Abschluss, zudem kann er auch mit Distanzschüssen gefährlich werden. Bei Real Madrid sieht man den 18-Jährigen als den nächsten großen Spieler für das Mittelfeld, deshalb wird er vermutlich ab Sommer 2022 erstmals zu Einsätzen für die Profimannschaft kommen.

Julen Jon Guerrero (17 Jahre)

Julen Jon Guerrero ist der Sohn von Julen Guerrero, Vereinslegende und Kultfigur von Athletic Bilbao und der spanischen Nationalmannschaft. Wie sein Vater ist Jon im Mittelfeld aktiv, jedoch oft als hängende Spitze oder offensiver Mittelfeldspieler. (NEWS: Alles Wichtige zu La Liga)

Zu den Stärken des 17-Jährigen zählen vor allem seine Technik und sein Torabschluss. In Ansätzen sieht man beim jungen Spanier Fähigkeiten, die man nicht erlernen kann. Im Spiel zeichnet ihn eine gewisse Verspieltheit und seine Übersicht aus.

Der 1,87 Meter große Guerrero dürfte nicht mehr weit von der zweiten Mannschaft der Madrilenen entfernt sein. Bei Real Madrid beobachtet man die Entwicklung des Linksfußes genau, sollte er also mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen, dürfte seinem Weg in den Profibereich nichts im Wege stehen.