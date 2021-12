Neapel: Diego Maradonas Bruder Hugo gestorben

Das gab der SSC Neapel, Ex-Klub von Diego Maradona, am Dienstag bekannt.

"Hugo Maradona ist tot", schrieben die Italiener in einer kurzen Erklärung und bestätigten damit Berichte italienischer Medien, denenzufolge Hugo Maradona einem Herzinfarkt erlegen sei. Die Gedanken des Klubs seien bei der Familie.

Mit ihm gewann der Verein 1989 den UEFA-Cup und wurde in den Jahren 1987 und 1990 italienischer Meister. Seitdem genoss Maradona Kultstatus am Vesuv. Maradona war am 25. November 2020 im Alter von 60 Jahren gestorben.