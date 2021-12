Deutscher Tag bei der Darts-WM sorgt für Top-Quoten: Über eine Million Zuschauer in der Spitze fiebern jeweils bei den Auftritten von Florian Hempel und Gabriel Clemens mit Deutscher Tag bei der Darts-WM sorgt für Top-Quoten: Über eine Million Zuschauer in der Spitze fiebern jeweils bei den Auftritten von Florian Hempel und Gabriel Clemens mit

Gabriel Clemens begrüßt Jonny Clayton vor dem Match © Imago

SPORT1 knackt am gestrigen WM-Tag sowohl in der Nachmittagssession mit 1,12 Millionen Zuschauern ab drei Jahren (Z3+) als auch in der Abendsession mit 1,14 Millionen Zuschauern (Z3+) die Millionenmarke in der Spitze. Damit wurde bis zur 3. Runde schon viermal die Millionenmarke in der Spitze durchbrochen, was ein neuer Rekord ist

Im Schnitt fiebern 540.000 Zuschauer (Z3+) beim gestrigen Auftritt von Florian Hempel gegen Raymond Smith mit, der beste Wert für eine Nachmittagssession im laufenden Turnier. Das Aus von Gabriel Clemens gegen Mitfavorit Jonny Clayton sehen sehr gute 600.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt

Neuer Rekord für die laufende Darts-WM auch auf den digitalen SPORT1 Plattformen: Insgesamt 930.000 Livestream-Abrufe am gestrigen Montag auf SPORT1.de , in den SPORT1 Apps sowie auf YouTube und Facebook

Die letzten Drittrunden-Matches heute und morgen bei der Darts-WM: Die Nachmittagssession mit u.a. Ryan Searle und Joe Cullen heute live ab 13:00 Uhr auf SPORT1, in der Abendsession live ab 20:00 Uhr sind u.a. Rob Cross, Peter Wright und Michael van Gerwen gefordert. Morgige Nachmittagssession mit u.a. Auftritten von Dave Chisnall, Nathan Aspinall und Gary Anderson (alle Sendezeiten unten in der Übersicht)

Ismaning, 28. Dezember 2021 – Ganz Darts-Deutschland fieberte am gestrigen Montag beim deutschen Tag bei der Darts-WM mit: Sowohl den Auftritt von Florian Hempel in der Nachmittagssession als auch das Duell von Gabriel Clemens gegen Mitfavorit Jonny Clayton am Abend verfolgten auf SPORT1 über eine Million Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) in der Spitze. Damit wurde im laufenden Turnier bis zur 3. Runde bereits viermal die Millionenmarke in der Spitze geknackt, was seit Beginn der WM-Übertragungen auf SPORT1 im Jahr 2004 ein neuer Rekord ist. Im Schnitt waren bei der Liveübertragung am Nachmittag mit Kommentator Basti Schwele und Newcomer Fabian Schmutzler, der sein Debüt als Experte am SPORT1 Mikrofon gab, 540.000 Zuschauer (Z3+) dabei – neuer Bestwert für eine Nachmittagssession im laufenden Turnier. In der jungen Zielgruppe Männer 14-49 Jahre (M14-49) wurden 140.000 Zuschauer erreicht, was einem hervorragenden Marktanteil von 10,8 Prozent entspricht. Die deutliche Niederlage von Gabriel Clemens im letzten Duell des Abends sahen sehr gute 600.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt. Der Gesamt-Marktanteil lag bei 2,4 Prozent. Auch auf den digitalen SPORT1 Plattformen war das Pfeile-Spektakel wieder sehr gefragt und erzielte mit 930.000 Abrufen auf SPORT1.de, in den SPORT1 Apps sowie auf YouTube und Facebook einen neuen Rekord für diese Darts-WM.

Deutsche WM-Träume enden dieses Jahr bereits in der 3. Runde

Nach dem Ausscheiden von Florian Hempel und Gabriel Clemens, die gegen ihre Gegner Raymond Smith und Jonny Clayton am gestrigen Montag so gut wie chancenlos waren, geht die Darts-WM ohne deutsche Beteiligung weiter. Hempel zeigte sich nach der bitteren 1:4-Niederlage im SPORT1 Interview sichtlich enttäuscht: „Ich bin an mir selbst gescheitert. Die Chancen waren da. Ich weiß, was ich spielen kann. Das, was ich heute gezeigt habe, ist nicht mal ansatzweise das, was ich zeigen will.“ Der 31-Jährige, der in der Runde zuvor noch überraschenderweise den an Position fünf gesetzten Dimitri van den Bergh bezwungen hatte, zollte nach dem Match vor allem auch der Effizienz seines Gegners Respekt: „Wenn er Fehler gemacht hat, war ich nicht da. Wenn ich Fehler gemacht habe, war er da. Er hat genau das Timing bewiesen, das mich in den letzten 12 Spielen ausgezeichnet hat.“ Clemens dagegen wusste schon vor dem Spiel, dass mit Mitfavorit Jonny Clayton ein äußerst schwerer Gegner auf ihn wartet. Der Waliser ließ dem „German Giant“ dann auch nur wenige Chancen und gewann am Ende verdient mit 4:0. Clemens ärgerte sich nach dem Aus im SPORT1 Interview aber nicht allzu sehr: „So eine Niederlage ist für mich besser zu verkraften. Er hat einfach gut gespielt und das muss man anerkennen. Wenn man gegen jemanden verliert, der auch nicht so gut spielet, ist das schwerer zu verarbeiten.“

Wer sichert sich noch einen Achtelfinalplatz?

Mit Raymond Smith, Jonny Clayton, Gerwyn Price, Dirk van Duijvenbode, Michael Smith und James Wade, der aufgrund des positiven Corona-Tests seines Gegners Vincent van der Voort ein Freilos erhalten hat, stehen schon fünf Achtelfinalteilnehmer fest. Am heutigen Tag können sechs weitere Spieler ihr Ticket für die nächste Runde lösen. In der Nachmittagssession live ab 13:00 Uhr auf SPORT1 ist Mervyn King gegen Steve Lennon gefordert, zudem stehen die Duelle von Ryan Searle gegen Danny Noppert und Joe Cullen gegen Martijn Kleermaker an. Am Mikrofon sind Kommentator Basti Schwele und Experte Robert Marijanovic im Einsatz. Live ab 20:00 Uhr wird es dann spektakulär, wenn direkt nacheinander die Weltmeister Rob Cross, Peter Wright und Michael van Gerwen um den Achtelfinaleinzug kämpfen. An der Seite von Schwele ist diesmal PDC-Europe-Chef Werner von Moltke als Experte im Einsatz. Moderatorin Jana Wosnitza berichtet zudem weiterhin aus dem Kölner WM-Studio. Am morgigen Mittwoch stehen dann die letzten vier Drittrundenmatches an mit u.a. Dave Chisnall und Nathan Aspinall in der Nachmittagssession live ab 13:00 Uhr, abends live ab 20:00 Uhr bekommt es Gary Anderson mit Ian White zu tun, bevor die ersten Achtelfinalduelle beginnen (alle kommenden Sendezeiten unten in der Übersicht).

Mittendrin bei der Darts-WM auf SPORT1

SPORT1 präsentiert die Darts-WM 2022 gewohnt umfangreich und zeigt alle 16 Spieltage von der 1. Runde bis zum Finale am 3. Januar mit zusätzlichen Countdown- und Analyse-Sendungen live im Free-TV – zudem sind alle WM-Sessions im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps sowie auf dem YouTube-Kanal von SPORT1 abrufbar. Auch auf der Facebook-Seite von SPORT1 ist ein Großteil der Sessions live zu sehen. Deutschlands führende 360°-Sportplattform bietet zudem während des Turniers eine großflächige digitale Berichterstattung auf SPORT1.de , in den SPORT1 Apps auf den Social-Media-Kanälen von SPORT1 mit Videos, News, Interviews, Kolumnen, Livetickern und vielem mehr. Darts für die Ohren gibt es mit neuen Ausgaben von „Checkout – Der Darts-Podcast powered by SPORT1″, die weiterhin auf podcast.sport1.de , in den SPORT1 Apps und auf den gängigen Streaming-Plattformen erscheinen. Die beiden Podcast-Hosts Kevin Schulte und Christian Rüdiger begleiten das laufende WM-Turnier täglich mit einer neuen kompakten Ausgabe. Außerdem wurde im Vorfeld der Weltmeisterschaft die neue „SPORT1 Akademie – Darts“ mit Rekord-Weltmeister Phil Taylor gelauncht. Der hochwertige Online-Kurs ist zum reduzierten Startpreis-Special für 69 Euro unter akademie.sport1.de abrufbar.

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; VIDEOSCOPE 1.4, Marktstandard: TV (Systemdefault), SPORT1 Medienforschung (vorläufige Zahlen)

Die kommenden Sendezeiten der Darts-WM auf den SPORT1 Plattformen im Überblick (alle WM-Sessions im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und YouTube, ausgewählte Sessions auch auf Facebook) :





Dienstag, 28. Dezember

13:00 Uhr live Darts WM 2022

Countdown

13:30 Uhr live Darts WM 2022

3. Runde, Nachmittagssession, u.a. mit Ryan Searle & Joe Cullen

20:00 Uhr live Darts WM 2022

3. Runde, u.a. mit Peter Wright, Michael van Gerwen & Rob Cross





Mittwoch, 29. Dezember

13:00 Uhr live Darts WM 2022

Countdown

13:30 Uhr live Darts WM 2022

3. Runde, Nachmittagssession, u.a. mit Dave Chisnall & Nathan Aspinall

20:00 Uhr live Darts WM 2022

3. Runde, u.a. mit Gary Anderson, und Achtelfinale





Donnerstag, 30. Dezember

13:00 Uhr live Darts WM 2022

Countdown

13:30 Uhr live Darts WM 2022

Achtelfinale

17:30 Uhr live Darts WM 2022

Analyse

19:45 Uhr live Darts WM 2022

Countdown

20:00 Uhr live Darts WM 2022

Achtelfinale





