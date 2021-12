Giro d'Italia soll über neue Autobahnbrücke in Genua führen

Der Giro d‘Italia soll 2022 über die Autobahnbrücke San Giorgio in Genua führen. Die 2020 eröffnete Neubau steht an der Stelle der Morandi-Brücke, deren Einsturz am 14. August 2018 43 Menschen das Leben gekostet hatte. Sollte das Vorhaben der Stadt Genua umgesetzt werden, würde erstmals in der Geschichte des Radrennens das Feld über einen Autobahnabschnitt rollen.