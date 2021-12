Tennis: Dominic Thiem verzichtet auf die Australian Open

Nach Wimbledon und den US Open wird Dominic Thiem auch das dritte Grand-Slam-Turnier in Folge auslassen.

Nach Wimbledon und den US Open wird Dominic Thiem auch das dritte Grand-Slam-Turnier in Folge auslassen.

„Ich werde die Australian Open in Melbourne nicht spielen“, teilte Österreichs bester Tennisspieler in den Sozialen Medien mit.

Nach einigen harten Trainingstagen in Dubai sei sein Handgelenk zwar in einem optimalen Zustand, aber: „Wir glauben dennoch, dass es so die richtige Entscheidung ist, um perfekt vorbereitet auf die Tour zurückzukehren.“