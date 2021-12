Skisprung-Star Geiger: Sind keine Volkshelden, sondern normale Kindsköpfe

Dass das Skispringen auf Zuschauer am TV wie an der Schanze weiterhin einen riesigen Reiz ausübt, kann Geiger indes völlig nachvollziehen.

Skispringen birgt große Risiken

Auch wenn bei der am Dienstag beginnenden Tournee zum zweiten Mal in Folge keine Zuschauer zugelassen sind, sieht Geiger seine Sportart von der Corona-Pandemie nur mäßig betroffen. „Natürlich: Die Hygienemaßnahmen, das ganze Konzept, das hat sich komplett gewandelt. Der Sport an sich hat sich nicht verändert und ist gleich geblieben“, sagte der 28-Jährige: „Zum Glück haben wir auch keine größeren Ausfälle gehabt. Man konnte letztes Jahr gut den Weltcup-Kalender und die WM durchfahen. Wir konnten unseren Sport ausüben. Natürlich ohne Publikum, was sehr schade ist.“