Nach WM-Aus: Erneute Hass-Nachrichten an Darts-Profi Clemens

Die deutsche Nummer eins Gabriel Clemens hat nach dem Drittrunden-Aus bei der Darts-WM in London erneut Hass-Nachrichten erhalten. Nach dem 0:4 gegen den Waliser Jonny Clayton teilte der 38 Jahre alte Saarländer in seiner Instagram-Story an ihn gerichtete Beleidigungen.