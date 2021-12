"Wird leiden": Leonardo Bonucci droht Cristiano Ronaldo mit Tritten

Bonucci setzt den Schlusspunkt: So lief die Getränke-Saga der EM

Nur einer der beiden letzten Europameister wird im nächsten Jahr zur WM in Katar fahren. In den Playoffs könnte es zum direkten Duell kommen - ein italienischer Star ist schon heiß auf Ronaldo.

Die Stars der italienischen Nationalmannschaft strotzen nur so vor Selbstvertrauen!

Nachdem am Montag Trainer Roberto Mancini schon den Gewinn der nächsten Weltmeisterschaft ankündigte - obwohl sein Team noch nicht mal für das Turnier qualifiziert ist - wählte nun Abwehr-Recke Leonardo Bonucci markige Worte.

Gerichtet waren sie an seinen ehemaligen Teamkollegen Cristiano Ronaldo, der seinen Italienern mit Portugal in den WM-Playoffs in die Quere kommen könnte.