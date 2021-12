Darts-WM: Gabriel Clemens veröffentlicht nach Aus gegen Clayton Hassnachrichten

Als letzter Deutscher scheitert Gabriel Clemens bei der Darts-WM in London. Nach seiner Niederlage veröffentlicht der 38-Jährige Hassnachrichten, die ihn via Social Media erreichen.

Nach seinem Ausscheiden erhielt der German Giant Hassnachrichten via Social Media, die der 38-Jährige prompt veröffentlichte und kommentierte. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

So teilte er via Instagram persönliche Nachrichten, darunter beispielsweise ein angebliches Einreiseverbot für ihn ins heimische Saarland.

Clemens veröffentlichte bereits Hassnachrichten

Bereits im November hatte Clemens hasserfüllte Nachrichten öffentlich gemacht , die ihn nach einer Pleite beim Grand Slam of Darts gegen Fallon Sherrock erreicht hatten.

Der 38-Jährige ist am Montagabend als letzter Deutscher beim Turnier im Ally Pally ausgeschieden und muss sich nach seiner Rückkehr in die Heimat zwei Wochen in Quarantäne begeben.