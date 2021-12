Manchester United: Cristiano Ronaldo und Bruno Fernandes in der Kritik

Nach dem schwachen 1:1 der Red Devils beim abstiegsbedrohten Newcastle United geraten zwei Stars in den Fokus der Kritik.

Auch Trainer Ralf Rangnick nahm seine Mannschaft im Anschluss in die Pflicht. „Die Leistung hat mir überhaupt nicht gefallen“, schimpfte der 61-Jährige.

Ronaldo verschwindet in den Katakomben

Nach einem enttäuschenden Auftritt in seinem 600. Ligaspiel in den europäischen Top-Ligen verschwand Ronaldo nach Abpfiff direkt in den Katakomben. Währenddessen gingen die restlichen United-Spieler zu den Fans und bedankten sich für die Unterstützung auswärts im St. James‘ Park. (DATEN: Tabelle der Premier League)