Nun 70 Partien: Nächste Spielabsagen in der NHL

70. Spielabsage in der NHL © AFP/GETTYIMAGES/SID/BRUCE BENNETT

New York (SID) - Die nordamerikanische Eishockey-Profiliga NHL hat drei weitere coronabedingte Spielabsagen bekannt gegeben, will den Spielbetrieb nach der Weihnachtspause aber dennoch am Dienstag wieder aufnehmen. Insgesamt mussten wegen vermehrter COVID-19-Infektionen bereits 70 Partien verlegt werden.