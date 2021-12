U20-WM: Erster Sieg für deutsche Eishockey-Junioren

Erster Sieg für die deutschen Eishockey-Junioren bei der U20-WM in Kanada.

Erster Sieg für die deutschen Eishockey-Junioren bei der U20-WM in Kanada: Die Mannschaft von Bundestrainer Tobias Abstreiter setzte sich im zweiten Turnierspiel in Edmonton mit 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) in der Verlängerung gegen Tschechien durch. Das entscheidende Tor erzielte Alexander Blank bereits nach 80 Sekunden der Overtime.