WWE RAW: Riesiges Corona-Chaos und Ekel-Szenen um The Miz Ungeplantes Mega-Chaos bei WWE RAW

The Miz, Maryse und Eric Bischoff (l.) wurden bei WWE RAW Opfer eine Farb-Attacke © WWE

Martin Hoffmann

Bei WWE Monday Night RAW fehlen aufgrund eines erneuten Corona-Ausbruchs Champion Big E und zahlreiche weitere Stars. Es wird kräftig improvisiert.

Ein großes Titelmatch mit vier Beteiligten steht an - und nur einer bei der abschließenden Hype-Show vor Ort.

Ein erneuter Corona-Ausbruch bei WWE hat die Wrestling-Liga kurz vor der Großveranstaltung Day 1 am Samstag in ein massives Chaos gestürzt.

Die Promotion tat ihr Bestes, um von den wohl auch in den USA vorrückenden Omikron-Variante verursachten Wirren abzulenken, wegen derer WWE-Champion Big E und auch die Herausforderer Seth Rollins und Bobby Lashley bei der TV-Show Monday Night RAW fehlten.

In den Mittelpunkt der Sendung rückte mutmaßlich ungeplant ein von Hall of Famer Edge gesprengtes Segment mit dem Ehepaar The Miz und Maryse - und einer altbekannten Legende als Gaststar.

Champion Big E und viele weitere Stars fehlen

Schon am Tag vor RAW hatten sich die Turbulenzen angebahnt: Von zwei am Sonntag angesetzten „House Shows“ ohne Kameras waren eine Reihe von großen Namen abgezogen worden: Big E, Rollins (der sich selbst via Twitter „fröhnliche Corona-Weihnachten“ wünschte), dessen Ehefrau Becky Lynch, Bianca Belair, bei der Freitagsshow SmackDown unter anderem Universal Champion Roman Reigns - der wegen seiner Leukämie-Vorgeschichte als Risikopatient besondere Vorsicht walten lassen muss.

Bei RAW fehlte auch 2,20-Meter-Mann Omos, der eigentlich für ein Match gegen AJ Styles angekündigt war, gegen den er sich vergangene Woche gewandt hatte.

Laut Medienberichten gab es nach dem vorletzten Wochenende mehrere Positivtests bei Ring- und Backstage-Personal, was zuerst der Pro Wrestling Insider vermeldet hatte. Um RAW herum wurden nicht nur die Betroffenen aus dem Verkehr gezogen, sondern als prävantive Maßnahme auch Schlüsselfiguren des anstehenden Pay Per Views, um diesen nicht zu gefährden.

Auch WWE-Boss Vince McMahon und andere Führungskräfte sollen nicht bei RAW gewesen sein, die Geschicke lenkten Talentchef John Laurinaitis und der langjährige Kreativautor Ed Koskey.

Wer wie betroffen ist, ist unklar: WWE kommentiert seine konkreten Corona-Fälle grundsätzlich nicht öffentlich. Es ist auch ungewiss, ob die Card von Day 1 verändert werden muss. Bislang gibt es keine offiziellen Ankündigungen - wobei WWE auch hier für Tricksereien bekannt ist: Beim SummerSlam in diesem Jahr wurde erst bei der Show mitgeteilt, dass die für ein Damentitelmatch gegen Bianca Belair angekündigte Sasha Banks abwesend war - obwohl dies schon Tage zuvor klar gewesen sein soll.

Auch Lashley, Seth Rollins, Omos nicht vor Ort

Bei RAW meldeten sich Big E und Rollins nun nur in Videoeinspielern quasi aus dem Home Office zu Wort, Lashley ließ sich von seinem Manager MVP vertreten.

Der einzige Titelmatch-Teilnehmer, der anwesend war, war Kevin Owens, um den ein Not-Match zum zumindest indirekten Vorantreiben der Hauptstory gestrickt wurde: Cedric Alexander und Shelton Benjamin, früher Kollegen Lashleys in der Gruppierung The Hurt Business, boten MVP nochmal ihre Dienste an, um Owens auszuschalten. Der besiegte Alexander und verpasste dann auch Benjamin einen Stunner.

Als Ersatzgegner von Styles vertrat der zuletzt kaum bei RAW zu sehende Apollo Crews Omos und kassierte eine Niederlage. Omos‘ Fehlen wurde zudem kompensiert durch einen Auftritt von Grayson Waller: Der Australier Waller - bei der Dienstagsshow durch seinen Angriff auf den scheidenden Johnny Gargano zuletzt als neuer Top-Bösewicht definiert - hatte sich schon bei NXT mit Styles angelegt und knüpfte mit einer erneuten Verbalattacke bei RAW nun daran an.

Weil auch die Damentitel-Fehde zwischen Lynch und Liv Morgan durch das Fehlen von „Big Time Becks“ gesprengt wurde, rückte an dem Abend eine andere Story ins Zentrum: die zwischen den früheren WWE-Champions Edge und The Miz.

Edge sprengt Segment mit The Miz, Maryse, Eric Bischoff

Um Miz und Maryse, die im Zuge der Rivalität ins WWE-TV zurückgekehrt war, wurde eine Erneuerung ihres Hochzeit-Gelöbnisses inszeniert - mit Eric Bischoff als Festredner: Der frühere Boss der Konkurrenzliga WCW trat erstmals wieder im WWE-TV auf, nachdem sein letztes WWE-Engagement 2019 in einem Debakel geendet war.

In den vergangenen Jahren war Bischoff mehrfach bei Konkurrent AEW zu sehen, mit dessen Chef Tony Khan er sich nun aber zestritten zu haben scheint: In seinen Podcasts hatte Bischoff sich zuletzt auf einmal als scharfer Kritiker positioniert.

Das Segment endete wie die meisten Hochzeits-Segmente bei WWE im Chaos: Edge tauchte auf und ließ schwarze Farbe auf Miz und Maryse fallen - eine schon in der Fehde mit Rollins wieder ausgepackte Erinnerung an das „Broodbath“ aus seinen früheren WWE-Jahren in der vampiresken Gruppierung „The Brood“ mit Christian und Gangrel.

Die Ergebnisse von WWE RAW am 27. Dezember 2021:

Riddle besiegt Chad Gable

Randy Orton besiegt Otis

Dana Brooke & Reggie besiegen R-Truth & Tamina

RK-Bronament Final: The Street Profits besiegen Rey & Dominik Mysterio

AJ Styles besiegt Apollo Crews

Kevin Owens besiegt Cedric Alexander