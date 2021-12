Vierschanzentournee: Titelverteidiger Kamil Stoch zuversichtlich

Die erfolgsverwöhnten Skispringer aus Polen stecken vor Beginn der 70. Vierschanzentournee in der Krise. Kamil Stoch ist dennoch optimistisch.

Titelverteidiger Kamil Stoch geht trotz der Formkrise im polnischen Team zuversichtlich in die 70. Vierschanzentournee der Skispringer. „Es werden ziemlich harte zehn Tage für alle“, sagte der 34-Jährige vor der Qualifikation zum ersten Springen am Dienstag (ab 16.30 Uhr im LIVETICKER) in Oberstdorf, „aber es ist immer ein ganz besonderes Event, und deshalb trete icah auch diesmal mit einem Lächeln an.“