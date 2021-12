Darts-WM 2022: Van Gerwen, Wright, Cross LIVE im TV, Stream, Ticker

Die Darts-WM 2022 geht in ihre heiße Phase. Nach Weihnachten folgen die Partien der 3. Runde. Am Dienstag sind die Superstars Michael van Gerwen, Rob Cross und Peter Wright gefordert.

Bei der PDC Darts WM 2022 geht es auch am Dienstag um den Einzug in die 4. Runde. Mit von der Partie sind auch die Superstars des Sports - darunter Michael van Gerwen, Peter Wright und Rob Cross.

Van Gerwen, der am Montag für einigen Wirbel sorgte, war bei der vergangenen WM bereits im Viertelfinale gescheitert, will in diesem Jahr wieder nach dem Titel greifen. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)