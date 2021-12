FC Bayern: Martin Demichelis erhält offenbar überraschendes Angebot aus Argentinien

Der Argentinier, der auch italienische Wurzeln hat, hat als aktiver fast acht Jahre in München gespielt. In der bayerischen Landeshauptstadt darf er nun auch erste Erfahrung als Coach sammeln. Doch nun hat er wohl ein überraschendes Angebot aus seiner Heimat erhalten. ( Zum SPORT1-Transferticker )

TNT Sports Argentina berichtet, dass der argentinische Klub Talleres de Córdoba dem 41-Jährigen ein Angebot unterbreitet hat. Der ambitionierte Traditionsklub der Primera Division, der höchsten Spielklasse in Argentinien, ist auf der suche nach einem neuen Coach.

Wird Demichelis bei dem Angebot schwach?

Der aktuelle Trainer Alexander Medina wird am Saisonende aufhören und wohl zu Inter Porto Alegre in Brasilien gehen. Auf der Suche nach einem Nachfolger für Medina hat Andrés Fassi, seines Zeichens Präsident von Talleres, ein formelles Angebot an Demichelis geschickt. Das bestätigte eine vereinsnahe Quelle bei TNT Sports.