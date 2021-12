NBA passt wohl Corona-Protokoll für Geimpfte an

Die NBA passt ihr Corona-Protokoll an - und bevorzugt künftig offenbar geimpfte Spieler und Trainer. Das berichtet ESPN in den USA.

Dies berichtet ESPN am Montagabend mit Verweis auf ein Memo, das an die Teams der nordamerikanischen Basketball-Profiliga verschickt wurde. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

NBA nimmt Ct-Wert als Parameter

Bislang mussten positiv getestete Akteure zehn Tage in das Protokoll, unabhängig davon, ob der Betroffene geimpft war oder nicht.

NBA durch Corona beeinflusst

Dieser Wert gibt laut Definition des Bundesministeriums für Gesundheit „die Anzahl an Messzyklen an, die innerhalb einer PCR-Probe durchgeführt wurden, um das Coronavirus nachweisen zu können.“ Ein hoher Ct-Wert spricht demnach für eine geringere Viruslast.

Der Spielbetrieb in der NBA wird seit Wochen von Corona-Infektionen beeinflusst. ESPN berichtete, dass allein in den vergangenen zwei Wochen 166 Spieler in das Corona-Protokoll aufgenommen wurden.