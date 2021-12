Nach Corona-Chaos: Manchester patzt bei Newcastle

Allan Saint-Maximin (7.), früher in der Bundesliga für Hannover 96 aktiv, brachte den Außenseiter in Führung. Edinson Cavani (71.) gelang nur noch der Ausgleich für Manchester, das in der Tabelle Siebter bleibt. Rangnick hatte zuvor in drei Pflichtspielen zwei Siege in der Liga und ein Unentschieden in der Champions League geholt.