Darts-WM: Gabriel Clemens gegen Clayton gefordert - das sind die Chancen für den Deutschen Darauf kommt es für Clemens an

Hier wird Clemens zum Doppel-Monster

Gabriel Clemens bekommt es in der dritten Runde der Darts-WM mit Jonny Clayton zu tun. Ist für den deutschen Underdog die Sensation drin?

Nach Weihnachten wird es aus deutscher Sicht wieder ernst im Ally Pally: Gabriel Clemens tritt bei der PDC Darts-WM zu seinem Drittrundenmatch an und könnte zum zweiten Mal nach 2021 ins Achtelfinale einziehen. (Darts-WM 2022 LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und im LIVETICKER)

Mit seinem 3:0-Erfolg gegen Lewis Williams hat Deutschlands bester Darts-Spieler seine Auftakthürde am Donnerstag souverän gemeistert - konnte dabei aber nicht vollends überzeugen.

„The German Giant“ spielte nur einen Average von 86,29 Punkten und konnte lediglich mit einem 143er-Checkout für ein Highlight sorgen. Clemens gab sich nach der Partie selbstkritisch: „Wir waren heute beide nervös und haben nicht gut gespielt. Ich bin heute einfach der Glücklichere.“ (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM)

Auch Robert Marijanovic erklärte bei SPORT1, dass das Spiel „von Nervosität geprägt“ war. Der Experte ergänzte: „Das war das erste Spiel, er musste lange warten und war schon ein paar Tage in London. Als Favorit ist der Druck natürlich da. Er hat davon profitiert, dass Williams von Anfang an nicht gut auf die Doppel war und auch beim Scoring nicht mithalten konnte.“

Darts-WM 2022: Clemens gegen Clayton gefordert

Clemens habe das Match aber „professionell zu Ende gebracht“ und „seinen Job erledigt. Es war vielleicht kein schöner Sieg, aber eben ein Pflichtsieg“, so der dreimalige WM-Teilnehmer.

In der nächsten Runde braucht es eine Steigerung, wenn die Reise im Alexandra Palace noch weitergehen soll. Das weiß auch Clemens. Denn dann wartet niemand Geringeres als Jonny Clayton, der sich in diesem Jahr in absoluter Topform präsentiert und in Runde zwei Keane Barry ausschaltete. „Ich denke, ich muss ein bisschen besser spielen als heute“, so Clemens nach seinem ersten Duell. (Darts: PDC Order of Merit - die aktuelle Weltrangliste)

Bereits sechsmal duellierten sich der Saarländer und Clayton am Oche, nur einmal ging der Deutsche als Sieger hervor. „Da ist Gabriel nicht mehr der Favorit, sondern eher der Underdog“, machte Marijanovic bei SPORT1 deutlich.

Marijanovic: Clayton bester Spieler 2021

„The Ferret“ sei „wahrscheinlich der beste Spieler im Jahr 2021″, so der 41-Jährige. Zumindest sprechen seine Erfolge in diesem Jahr für sich: Der Waliser gewann die Premier League, den World Grand Prix, die World Series of Darts Finals und das Masters. Zudem triumphierte er zweimal auf der Pro Tour und glänzte in der Premier League 2021 mit einem Neun-Darter.

Clemens‘ größte Erfolge in diesem Jahr sind hingegen der Achtelfinal-Einzug bei den UK Open sowie eine Finalteilnahme auf der Pro Tour.

„Das ist ein Spiel, in dem du als Gabriel Clemens nichts zu verlieren hast. Wenn du verlierst, war es zu erwarten. Wenn du gewinnst, hast du den Jackpot gezogen“, so Marijanovic. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Es werde wahrscheinlich sehr auf das Scoring ankommen, glaubt der Darts-Profi. Clemens müsse „versuchen, so viele Darts wie nur möglich ins Triple zu bekommen. Nur so kann man einen so starken Spieler wie Jonny Clayton unter Druck setzen. Er muss hohe Scores spielen und ihn immer wieder in Bedrängnis bringen, sodass enge Situationen entstehen. Wenn dann die Chancen kommen, muss er sie nutzen.“

"Da habe ich ja irgendwas Positives zu erzählen"

Clemens gegen Clayton Underdog

Dass der Deutsche in diesem Spiel in der Rolle des Underdogs steckt, sieht Marijanovic als Vorteil und hofft, dass „Gaga“ befreit aufspielen kann. „Erwartungsgemäß würde Jonny Clayton gewinnen. Wenn er es dann doch schafft, die Partie eng zu gestalten oder sogar zu gewinnen, ist es eine Überraschung. Das wird Gabriel auch wissen.“

Dennoch dürfe Clemens auch nicht „zu locker an die Sache herangehen, eine gewisse Anspannung braucht man auch in so einem Match.“

Was dem Saarländer Hoffnung machen wird: Vor einem Jahr war die Ausgangslage vor seinem Drittrundenmatch noch krasser. Clemens traf als Aufsteiger auf Titelverteidiger Peter Wright.

Wie das Spiel endete, werden alle deutschen Darts-Fans noch bestens in Erinnerung haben...