Darts-WM: Florian Hempel scheitert in Runde drei an Raymond Smith

Bei der PDC Darts-WM 2022 ist für Florian Hempel in der dritten Runde das Turnier beendet. Der deutsche Shooting Star unterliegt einem Raymond Smith, der zwischenzeitlich Weltlkasseform abliefert.

Der in den ersten beiden Spielen so cool wirkenden Wahlkölner kämpfte an diesem Abend immer wieder mit seinem Scoring. Die ersten beiden Sätze verlor der 31-Jährige 1:3 und 2:3 - bei einem Drei-Darts-Average von 84 bzw. 88 Punkten.