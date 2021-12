Anzeige

CoD Zombies: Die besten Perks Die besten Perks für Call of Duty Zombies

Seit mehreren Jahren existiert für Call of Duty der Zombie-Modus. Wir stellen euch die besten Perks für doe aktuelle Ausgabe vor. © Activision Blizzard

Zombies ist bei jedem Call of Duty Titel aufs Neue ein sehr beliebter Spielmodus mit einer treuen Community. Welche Perks sind dort die besten aller Zeiten?

Der Zombie-Modus begleitet uns seit Call of Duty: World at War. Das Spiel wurde im Jahr 2008 veröffentlicht, das ist also bereits über 13 Jahre her. Trotzdem ist der Spielmodus auch nach so langer Zeit immer noch sehr beliebt bei den CoD-Fans.

Abgefahrene Gegner, ausgefallene Waffen und das rundenbasierte Spielprinzip sorgen nach wie vor für eine gelungene Abwechslung zum Multiplayer oder Warzone.

Über die Jahre kamen selbstverständlich auch immer wieder neue Perks für den Modus raus. Welche davon helfen euch gegen die Untoten besonders weiter und gehören damit zu den stärksten Perks aller Zeiten?

Die 5 stärksten CoD Zombies-Perks

„Widow‘s Wine“ aus Black Ops 3 bietet so einige Vorteile während der Runde. Eure Granaten fangen Zombies in einem Netz ein und lösen auch automatisch aus, sobald ihr angegriffen werdet. Auch durch Nahkampfattacken können die Untoten potenziell eingefangen werden.

Die „Speed Cola“ ist zwar nicht besonders spannend und erfindet das Gameplay-Rad auch nicht neu, aber ist trotzdem extrem hilfreich in dem Spielmodus. Damit können wir nämlich bereits seit World at War schneller nachladen.

Ebenfalls seit Anfang an mit von der Partie ist „Quick Revive“. Die benötigte Zeit, um niedergestreckte Kameraden wieder auf die Beine zu holen, ist deutlich verringert. Seit einem Buff in Call of Duty: Black Ops Cold War können wir uns sogar selbst wiederbeleben.

Ihr wollt drei Waffen auf einmal tragen? Mit „Mule Kick“ ist das seit Black Ops Cold War kein Problem mehr. Darüber hinaus verhindert der Perk so gut wie immer Munitionsknappheit und beim Craften bekommt man ab und zu etwas mehr Equipment.