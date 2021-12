Darts-WM: Nächster Corona-Schock - kostet Van der Voort van Gerwen die WM?

Van der Voort im Schnelldurchgang in Runde drei

Das gab die PDC am Montagnachmittag bekannt. (Darts: PDC Order of Merit - die aktuelle Weltrangliste)

Vincent van der Voort positiv getestet

Der Niederländer bestreiten damit am Abend auch nicht sein Drittrunden-Duell mit James Wade, der somit bereits kampflos weiter ist. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM)

Muss van Gerwen um die WM zittern?

Am Abend berichteten mehrere britische Medien, dass Van der Voort mit seinem guten Freund Michael van Gerwen gemeinsam Weihnachten in London im Haus von van Gerwens verbracht hat.

Ein Bild der beiden, auf dem auch Dirk van Duijvenbode zu sehen ist, machte in den sozialen Netzwerken die Runde. Inwieweit das Bild tatsächlich aus diesem Jahr stammt, ist allerdings unklar.

Superstar van Gerwen bestreitet nach jetzigem Stand am Dienstag sein Drittrundenmatch gegen Chris Dobey. Die langjährige Nummer eins der Welt muss nun hoffen, dass der Coronatest negativ ausfällt. So war es bei van Duijvenbode, der am Montag nach 0:3-Rückstand noch mit 4:3 gegen Ross Smith gewann und sich für das Achtelfinale qualifizierte.