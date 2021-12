Ex-Liverpool-Star Daniel Sturridge wurde zu einer Geldstrafe verurteilt

Sturridge spielte in der Premier League für Liverpool und Chelsea © Imago

Daniel Sturridge muss dem Finder seines Hundes den versprochenen Lohn bezahlen. Dies entschied ein Gericht in Los Angeles trotz Unstimmigkeiten.

Daniel Sturridge muss 30.000 US-Dollar blechen. Das hat ein Gericht in den USA entschieden. Aber was steckt dahinter?

Im Jahr 2019 wurde der Hund namens Lucci des früheren Liverpool-Stars, der seit Oktober bei Perth Glory in Australien unter Vertrag steht, bei einem Einbruch in sein Haus in Los Angeles gestohlen.