PSG vor nächstem Millionen-Transfer mit Nuno Mendes

Paris Saint-Germain will sich offenbar den nächsten teuren Spieler gönnen - diesmal geht es um einen Jungstar, der schon in der französischen Hauptstadt spielt.

Wie der Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, will der französische Topklub die Kaufoption bei seinem von Sporting Lissabon ausgeliehen Linksverteidiger Nuno Mendes ziehen. Der 19-Jährige kam im Sommer in die Ligue 1, zusammen mit Superstars wie Lionel Messi und Sergio Ramos.

In seinem ersten Halbjahr bei PSG hat sich der Portugiese als eine starke Alternative auf dem linken Flügel erwiesen - weshalb der Klub nun offenbar konkret darüber nachdenkt, die vertraglich festgeschriebenen 40 Millionen Euro in die Hand zu nehmen, um ihn fest zu verpflichten.

Bisher machte er 19 Spiele für den schwerreichen Verein, in der Champions League stand er in fünf von sechs Vorrundenspielen in der Startelf.