Sportwetten: Kobayashi Tournee-Favorit, Geiger aussichstreichster Deutscher

Weltcup-Spitzenreiter Karl Geiger ist für den Sportwettenanbieter bwin der aussichtsreichste deutsche Anwärter auf den Gesamtsieg bei der 70. Vierschanzentournee. Wer auf einen Erfolg des 28 Jahre alten Oberstdorfers setzt, erhält das Vierfache seines Einsatzes zurück. Der zuletzt formschwache Markus Eisenbichler ist mit einer Quote von 21,00 notiert.

Topfavorit auf den Gesamtsieg ist für bwin der Japaner Ryoyu Kobayashi mit einer Quote von 1,90. Nach Geiger folgen die Norweger Halvor Egner Granerud und Marius Lindvik (je 9,00) sowie Stefan Kraft aus Österreich (11,00) und Titelverteidiger Kamil Stoch (15,00).

Im Auftaktspringen am Mittwoch in Oberstdorf ist ebenfalls Kobayashi mit einer Quote von 2,50 favorisiert, Geiger liegt bei 4,00.