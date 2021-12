Kickboxen: Frederic Sinistra stirbt an Corona-Folgen mit 40 Jahren

Kickboxer Frederic Sinistra ist mit nur 40 Jahren an den Folgen seiner Corona-Infektion gestorben. © Instagram/fred_sinistra

Ex-Weltmeister Frederic Sinistra stirbt mit nur 40 Jahren an den Folgen seiner Corona-Infektion, entlässt sich zuvor selbst aus dem Krankenhaus. Seine Frau widerspricht der Darstellung.

Der 40-Jährige starb am 16. Dezember offenbar an den Folgen einer Corona-Infektion, nachdem er sich selbst aus dem Krankenhaus entlassen hatte. Das berichten belgische Medien übereinstimmend und nennen akute Atemnot als Todesursache.

Im November war bei Sinistra eine Corona-Infektion festgestellt worden - was Sinistra den Berichten zufolge bestritt.

Hintergrund vermutlich: Der als „stärkster Mann Belgiens“ bezeichnete Kampfsportler galt als Corona-Leugner, wollte angeblich nicht einmal das Wort Corona in den Mund nehmen.

Ex-Kickbox-Weltmeister Frederic Sinistra tot

Irritierend: Sinistras Ehefrau äußerte sich am zweiten Weihnachtstag via Social Media zu den traurigen Ereignissen und behauptete, ihr Mann sei keineswegs an den Folgen der Corona-Erkrankung gestorben.