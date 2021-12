Handball: Fabian Wiede kontert Heiner Brand nach EM-Absage

Wie schon bei der WM zu Beginn des Jahres verzichten mehrere Leistungsträger auf das Turnier mit dem DHB-Team. Was unter anderem beim ehemaligen Bundestrainer Heiner Brand für Unverständnis sorgte. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-Bundesliga)

„Jeder, der ein Kind hat, weiß, dass es Phasen im Leben gibt, die wichtiger sind oder die sich nicht ganz so einfach gestalten. Erst recht, wenn man ständig unterwegs ist“, sagte der 27-Jährige von den Füchsen Berlin dem Tagesspiegel. Er ist in diesem Jahr Vater geworden, die „Gründe an sich“ seien aber andere gewesen.