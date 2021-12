Paulo Sousa will als Nationaltrainer von Polen zurücktreten - Verband verweigert Freigabe

Cezary Kulesza, der Präsident des polnischen Fußballverbandes PZPN, bestätigte auf Twitter das Rücktrittsgesuch des ehemaligen portugiesischen Fußballstars, der in seiner aktiven Karriere unter anderem für Benfica Lissabon, Juventus und Inter Mailand spielte und seit dem Champions-League-Sieg 1997 auch in Dortmund Legendenstatus besitzt.

BVB-Legende Paulo Sousa will Polen verlassen

„Paulo Sousa hat mich heute darüber informiert, dass er seinen Vertrag mit dem Verband in gegenseitigem Einvernehmen auflösen möchte“, schrieb Verbandsboss Kulesza am Sonntagnachmittag.

Polen in WM-Playoffs gegen Russland

Besonders brisant und mit Sicherheit ein entscheidender Faktor für die Haltung Kuleszas: Polen hat sich für die Playoffs der WM-Qualifikation qualifiziert und hofft noch auf die Teilnahme am Winter-Turnier in Katar. Ende März trifft das Team zunächst auf Russland, bei einem Sieg anschließend auf den Gewinner des Duells zwischen Schweden und Tschechien.

„Deserteur!“ Paulo Sousa in Polen am Pranger

„Deserteur“ titelte das Blatt am Montagmorgen in großen Lettern auf seiner neuesten Ausgabe - und markierte in einem Tweet mit dem Bild der Titelseite Sousas Twitter-Account. So, als solle er auf keinen Fall verpassen, wie es um die öffentliche Meinung im Land bestellt ist.