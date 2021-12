Anzeige

Darts-WM: Florian Hempel über Geld, Ex-Freundin und Köln So geht es Darts-Star Hempel finanziell

Darts-Wahnsinn! SPORT1-Kommentator geht komplett aus dem Sattel

Für Florian Hempel gleicht die Darts-WM schon vor dem Drittrunden-Duell mit Raymond Smith einem Traum. Der Shootingstar hat finanziell nun ganz andere Möglichkeiten - und spricht auch über Köln und eine verflossene Liebe.

Zweifelsohne: Das Drittrundenmatch ist für den 31 Jahre alten Wahl-Kölner der größte Erfolg seiner Karriere.

Hempel warf im Alexandra Palace nicht nur seinen deutschen Landsmann Martin Schindler raus, sondern setzte danach in einer Achterbahnfahrt gegen Dimitri Van den Bergh ein noch dickeres Ausrufezeichen.

Darts-WM: Hempel schon als „Superstar der WM“ gefeiert

Der ehemalige Handballer, im britischen TV schon als „Superstar dieser WM“ bezeichnet, geht mit seiner neuen Rolle indes gelassen um.

„Das geht alles ein bisschen an mir vorbei, ich bekomme das gar nicht so mit. Aber das ist natürlich schön zu hören, eine große Anerkennung“, sagte er im Interview mit der Bild. (Darts: PDC Order of Merit - die aktuelle Weltrangliste)

Sensations-Sieg! Hempel rockt den Ally Pally

Finanziell jedoch geht es Hempel nun deutlich besser. „Und das gibt mir Zufriedenheit und Genugtuung, weil meine ganzen Sponsorenverträge auch darauf aufgebaut sind. Es gibt mir finanzielle Sicherheit und Planungssicherheit. Dadurch kann ich beruhigter spielen“, macht er deutlich. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Hempel fügte an: „Ich bin aber ohnehin niemand, der sagt: ‚Ich muss jetzt hier oder dort gewinnen, um meine Miete zu bezahlen.‘ Ich bin einfach ehrgeizig und habe Bock darauf. Ich kann meine Fixkosten ganz gut mit meinen sieben Sponsoren decken. Dadurch bin ich finanziell so abgesichert, dass ich kein Management brauche, das alles für mich bezahlt. Ich kann das selber alles stemmen.“ (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM)

Hempel: "Das glaubt mir kein Mensch!"

Florian Hempel: Muss mich niemandem erklären

Wenn er gewinne, „dann gewinne ich, und das ist gut für den Geldbeutel. Aber wenn ich verliere, bin ich niemandem Rechenschaft schuldig. Ich muss mich auch niemandem erklären, wenn ich mal nicht spielen will. Vielleicht geht es mir auch mal in einer Woche nicht so gut. Ich muss nirgendwo hinfahren, damit ich nächste Woche noch meine Brötchen bezahlen kann.“

Dazu kommt die deutlich gewachsene Popularität: Alleine der Sieg gegen Van den Bergh hat Hempel mehr als 10.000 Instagram-Follower beschert.

Perfekter Einstand! Hempel triumphiert im deutschen Duell

Hempel zieht es 2014 nach Köln - Trennung von Freundin

„Schon vom Moment, als ich mein Handy vor dem Match in den Flugmodus geschaltet hatte, bis zum Wiedereinschalten danach, waren es 7000. Da rackere ich mich drei Jahre für 20 000 Follower ab - und dann machst du ein Spiel und es explodiert. Es zeigt aber auch, wie groß das Interesse in Deutschland ist“, sagte Hempel, den es 2014 nach Köln zog, um dort ein neues Kapitel als selbständiger Versicherungs- und Finanzberater aufzuschlagen.

In der Domstadt lernte er auch seine damalige Freundin kennen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM)

„Und dann habe ich gesagt, ich verändere mich noch mal. Ich hätte ja zurückgehen können, wenn es mir nicht gefallen hätte. Aber es hat mir gefallen“, erklärte der deutsche Darts-Star.

Hempel blieb dafür in Köln - anders als seine Freundin: „Sie wollte zurück in ihre Heimat nach Kassel, aber ich wollte in Köln bleiben.“

Seiner Karriere hat die Trennung zumindest nicht geschadet.

