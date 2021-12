FC Chelsea: John Terry kehrt wohl als Trainer zu den Blues zurück

Nun steht der Engländer offenbar vor einer Rückkehr zu den Blues, wie britische Medien übereinstimmend berichten. Demnach soll Terry bei den Londonern eine Trainerrolle in der Jugendabteilung übernehmen.

Der langjährige Kapitän der englischen Nationalmannschaft hatte Chelsea 2017 verlassen und sich Zweitligist Aston Villa angeschlossen. Dort trat Terry nach seiner aktiven Karriere einen Job als Co-Trainer an.

Terry peilt Trainerjob in der Premier League an

Wie The Athletic berichtet, soll sich der Ex-Verteidiger erfolgslos um einen Job in der Premier League bemüht haben. Daher hoffe Terry nun zunächst auf einen Trainerposten in der Championship.