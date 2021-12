Nachhaltigkeit in der Formel 1 für Vettel "weder zeitgemäß noch ausreichend"

Formel-1-Pilot Sebastian Vettel hat seine Kritik an der Reaktion der Königsklasse auf den Klimawandel erneuert. Angesichts des bis 2025 fixierten Reglements vermisse er ausreichende Schritte hin zu mehr Nachhaltigkeit, sagte der viermalige Weltmeister im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. "Das ist weder ausreichend noch zeitgemäß", so Vettel.

Die nicht nur in Deutschland zunehmende Kritik kann er verstehen. Die Rennserie erweitere weltweit "das Interesse an den Rennen auch in Ländern, wo kein Grand Prix stattfindet", es sei also "längst absehbar, dass die Formel 1 mehr und mehr unter Druck gerät".