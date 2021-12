Alexandre Pato - der bittere Absturz des Ex-Milan-Stars und einstigen Top-Talents

Mit 16 Jahren debütierte Pato in der höchsten Spielklasse Brasiliens für Internacional Porto Alegre. Bei seinem Pflichtspieldebüt traf der einstige Weltklasse-Knipser sofort und sorgte gleich für Furore in seiner Heimat.

Pato erlebt Höhepunkt in Italien

In seiner Debütsaison für die Rossoneri traf Pato neun Mal in 13 Spielen. Im Jahr darauf war der Brasilianer in der Startaufstellung von Milan gesetzt, er erzielte in der Serie A 15 Tore und legte acht weitere Treffer auf.