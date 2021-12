Darts-WM 2022 am Montag mit Florian Hempel & Gabriel Clemens LIVE im TV, Stream & Ticker bei SPORT1

Bei der Darts-WM steht ab Montag die dritte Runde an. Mittendrin im Geschehen: die beiden deutschen Stars Florian Hempel und Gabriel Clemens. SPORT1 überträgt die Spiele des vielversprechend gestarteten Duos LIVE im Free-TV - so wie alle anderen Duelle auch, versteht sich. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Hempel ist dabei als erstes an der Reihe, der Wahl-Kölner trifft um etwa 16.30 Uhr auf den Australier Raymond Smith. In der letzten Partie des Tages greift dann gegen 23 Uhr mit Clemens die deutsche Nummer eins ein. Er bekommt es mit dem Waliser Jonny Clayton zu tun. ( Darts-WM 2022 LIVE im TV auf SPORT1 , im LIVESTREAM und im LIVETICKER )

Darts WM 2022: Schreibt Hempel sein Märchen fort?

Der ehemalige Handballer warf im Alexandra Palace nicht nur seinen Landsmann Martin Schindler in einer viel beachteten Premiere raus, er setzte in Runde zwei auch noch ein dickes Ausrufezeichen.

Zwischenzeitlich wies er einen Drei-Dart-Average von 106 Punkten auf, auf die Doppel traf er 75 Prozent seiner Würfe. Zahlen, mit denen man so manchen etablierten Weltklasse-Profi in Bedrängnis bringen könnte.

Nun geht es - in einer Partie, die auch für den nicht an der WM teilnehmenden Max Hopp sehr wichtig ist - also gegen Smith, der es ebenfalls erstmals in die vierte Runde der WM schaffen will. Wie Hempel hat er schon zwei Runden hinter sich.