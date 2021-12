U20-WM: Deutsche Eishockey-Junioren starten mit Niederlage

Die deutschen Eishockey-Junioren sind mit einer Niederlage in die U20-WM in Kanada gestartet.

Die deutschen Eishockey-Junioren sind mit einer Niederlage in die U20-WM in Kanada gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Tobias Abstreiter unterlag Finnland in Edmonton mit 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). Jan-Luca Munzenberger (24.) hatte in Überzahl zwischenzeitlich ausgeglichen.