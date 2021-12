Darts: Fitness und Ernährung bei Profis wird laut Robert Marijanovic immer wichtiger

Viele Dartstars sehen nicht wie die typischen Profi-Athleten aus. Dennoch gewinnt die Ernährung und Fitness auch bei den Pfeilewerfern immer mehr an Bedeutung.

Darts wurde immer populärer und hat sein Image vom Kneipensport hin zum Profisport gewandelt. Die Professionalisierung ist auch bei den Spielern angekommen: Um sich perfekt auf Turniere vorzubereiten, stehen die Stars nicht nur stundenlang am Oche und trainieren das Pfeilewerfen, auch körperliche Fitness und Ernährung gewinnen immer mehr an Bedeutung.

„Viele sind sich dessen bewusst, dass dieser Lebensrhythmus mit vielen Reisen und Übernachtungen in Hotels nicht förderlich ist“, erklärt Robert Marijanovic bei SPORT1 . Deswegen gehöre Fitnesstraining bei vielen Profis „definitiv“ zum Programm, so der Freudenstädter, der selbst seit 2007 auf professioneller Ebene bei der PDC Darts spielt. ( Darts-WM 2022 LIVE im TV auf SPORT1 , im LIVESTREAM und im LIVETICKER )

Bestes Beispiel: Gerwyn Price. „Wir haben mit Gerwyn Price einen Weltmeister, der topfit ist. Sein Sportprogramm und seine Fitness haben dazu beigetragen, dass er seine Leistung abrufen kann. Das wird für viele andere auch ein gutes Beispiel sein“, so Marijanovic. (Darts: PDC Order of Merit - die aktuelle Weltrangliste)

Gesunde Ernährung im Darts zunehmend wichtiger

Auch wenn im Darts vor allem mentale Höchstleistungen gefordert werden, treten wie in anderen Sportarten Verletzungen auf. So kämpfte etwa Gary Anderson jahrelang mit Rückenproblemen. Auch Michael van Gerwen plagten wiederholt Rückenschmerzen.

Viele andere Profis hätten laut Marijanovic Schulterprobleme. Dementsprechend sei mittlerweile die Vorbereitung vor Spielen professioneller geworden. „Bei vielen gehört ein Aufwärmprogramm und Stretching dazu, bevor man sich am Board aufwärmt“, sagt der „Robstar“. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM)

Auch eine gesunde Ernährung wird zunehmend wichtiger, obwohl man offen zugeben müsse, „dass es noch nicht das große Thema ist. Außer in einem Punkt vielleicht: Die Spieler achten darauf, wann sie vor Wettkämpfen essen.“

Darts-Profis setzen auf „Brainfood“

Bei den „normalen Floor-Turnieren“, also Events, welche an einem einzigen Tag ohne Zuschauer ausgetragen werden, werde man vom Veranstalter mit Essen versorgt und könne sich vor Ort etwas kaufen. Aber: „Das Angebot ist begrenzt“, erklärt Marijanovic, der schon bei drei PDC-Weltmeisterschaften an den Start ging.