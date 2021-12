Jürgen Blin überraschte Muhammad Ali - das wurde aus ihm

Muhammad Ali adelte Blins Willensleistung

Für Ali war sein dritter Kampf gegen einen deutschen Gegner - nach Willi Besmanoff 1961 und Karl Mildenberger 1966 - ein Aufbau-Fight, ein Teil seiner langen Wegstrecke zwischen dem verlorenen „Fight of the Century“ gegen Joe Frazier im März 1971 und dem zweiten WM-Gewinn im „Rumble in the Jungle“ gegen George Foreman 1974 .

Hinterher adelte er den limitierten, aber energischen Kontrahenten: „He didn‘t have the skill, but he had the will, and sometimes the will can defeat the skill.“ (Übersetzung: „Er hatte nicht die Fähigkeiten, aber den Willen. Und manchmal kann der Wille das Talent schlagen.“)