Manchester City gewinnt irres Spektakel gegen Leicester am Boxing Day mit 6:3

Was für ein Spektakel am Boxing Day der Premier League!

Manchester City führt nach 25 Minuten 4:0

Starkes Comeback von Leicester City reicht nicht

James Maddison verkürzte in der 55., nur wenig später legte der Ex-Leipziger Ademola Lookman nach (59.) - und nach Verwirrung in der ManCity-Abwehr netzte der Ex-Citizen Kelechi Iheanacho sogar auf 2:3 (65.)!

Arsenal fertigt Norwich ab

Corona-Pandemie überschattet Boxing Day

Insgesamt wurden drei Begegnungen am zweiten Weihnachtsfeiertag abgesetzt, die Premier League muss nun schon 14 Spiele nachholen. Die Omikron-Variante hält längst das ganze Land in Atem, zahlreiche Klubs ächzen unter der zusätzlichen Belastung durch immer mehr positive Tests.

Auch Aston Villa muss gegen den FC Chelsea am Sonntagabend (18.30 Uhr) ohne den ebenfalls an COVID-19 erkrankte Teammanager Steven Gerrard auskommen.

Klopp rief zudem zu noch mehr Zusammenhalt in der Pandemie auf. Niemand könne vorhersagen, wie sich die Pandemie in den kommenden Tagen, Wochen oder Monaten entwickeln wird, „aber eine Sache ist für mich klar: Gemeinsam sind wir stärker“, schrieb Klopp in seinem Weihnachtsbrief an die Fans des FC Liverpool.