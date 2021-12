Bundesliga: Ex-Gladbach-Profi Nando Rafael spielt jetzt in der Kreisliga - seine verrückte Story

Der am 22. Juli 1907 gegründete Traditionsklub hat in seiner langen Vereinsgeschichte Ausrufezeichen gesetzt und brachte unter anderem den späteren Eintracht-Profi Wolfgang Solz (242 Pflichtspiele mit 91 Toren/2017 im Alter von 77 Jahren verstorben) hervor.

Viele Jahrzehnte später geht wieder ein großer Name für die Niederräder auf Torejagd. Der Kreisoberligist – also der Achtligist – konnte mit Nando Rafael einen Ex-Profi locken.

So kam Nando Rafael zu Union Niederrad

„Ich bin Nando und ein Mensch wie jeder andere auch“

Rafael hat sich in kürzester Zeit bei seinem neuen Klub integriert. SPORT1 besuchte ihn in der Vorweihnachtszeit am Trainingsplatz des Traditionsklubs. Bei Mitspielern und Jugendlichen kommt Rafael sofort sehr gut an. „Hey Nando“, riefen ihm die Kids beim Vorbeigehen zu.