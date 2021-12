Vor Jubiläum: Streich hält Finke-Rekord für unerreichbar

Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hält den Rekord von Volker Finke für unerreichbar. "Nein", antwortete Streich auf die Frage im kicker-Interview (Montagausgabe), ob der Rekord von Finke für ihn vorstellbar wäre. Finke hatte Freiburg 16 Jahre am Stück trainiert (1991 - 2007), Streich feiert am Mittwoch sein zehnjähriges Dienstjubiläum.

In dieser Zeit seien "unzählige Sachen passiert", so der 56-Jährige: "Ich habe so viele Dinge in meinem Kopf abgelegt, die nicht da sind, aber wenn einer auf den Kopf drücken würde oder ich sehe einen Ex-Spieler aus einer bestimmten Zeit, kommt alles wieder zum Vorschein."