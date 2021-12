Handball-Bundesliga: SG Flensburg-Handewitt bringt SC Magdeburg erste Niederlage bei

Das Team von Trainer Bennet Wiegert kassierte am 2. Weihnachtsfeiertag wettbewerbsübergreifend die erste Niederlage der Saison. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-Bundesliga)

Die SG Flensburg-Handewitt zwang den Tabellenführer der Handball-Bundesliga am 17. Spieltag mit 30:27 (13:11) in die Knie.

„Wir haben heute zu viele Fehler gemacht, zu viele freie Würfe vergeben“, bilanzierte Wiegert bei Sky : „Das darf man sich in Flensburg nicht erlauben.“ Das Gefühl einer Niederlage sei „immer Mist, aber wir wussten, dass es uns irgendwann trifft“.

HBL-Tabelle: Flensburg verkürzt Rückstand auf Magdeburg

Zuvor hatte der SCM in der Liga 16 Siege in 16 Spielen gefeiert und war bis auf ein Unentschieden auch im DHB-Pokal (zwei Siege) und in der European League (fünf Siege, ein Remis) stets mit zwei Punkten vom Feld gegangen. (DATEN: Tabelle der Handball-Bundesliga)