Langlauf-Olympiasiegerin Östberg nicht in Peking dabei

Die norwegische Langlauf-Olympiasiegerin Ingvild Flugstad Östberg wird aus gesundheitlichen Gründen nicht an den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) teilnehmen. Das teilte der norwegische Skiverband am Sonntag mit.