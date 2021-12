Transfermarkt, Manchester United: Ralf Rangnick will vier Bundesliga-Youngster um Wirtz

Auch Netz, Martel und Bella Kotchap auf Rangnick-Zettel

Ähnliche Faktoren - wenn auch bei nicht ganz so großen Ambitionen, könnten bei Luca Netz, Eric Martel und Armel Bella Kotchap von Bedeutung sein. Auch diese drei Bundesliga-Profis stehen laut der Sun auf dem Zettel von Rangnick. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Netz hat bei Borussia Mönchengladbach als Linksverteidiger und linker Mittelfeldspieler mit seinen 18 Jahren schon einiges an Bundesliga-Erfahrung gesammelt, kommt in der laufenden Spielzeit bereits auf zwölf Liga-Einsätze.

Martel ist derzeit von RB Leipzig an Austria Wien verliehen. Dort macht der 19 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler auf sich aufmerksam, stand in allen 22 Pflichtspielen der Saison in der Startelf und wurde dabei nur zweimal vorzeitig ausgewechselt.