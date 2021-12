Borussia Dortmund: Lars Ricken schlägt wegen Nachwuchs Alarm

Der ehemalige Profi und heutige Nachwuchs-Leiter des BVB blickt zwar auf eine starke Hinrunde zurück: „In der Bundesliga sind wir mit Abstand Erster, im Pokal stehen wir im Halbfinale und in der Youth League haben wir eine schwierige Gruppe überstanden - das hatten wir so in der Form noch nicht. Das ist top“, erklärte er im Interview mit den Ruhr Nachrichten . (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Ricken: Das ist einfach viel zu wenig

Ricken stellte klar: „Nach eineinhalb Jahren Corona ist das wirklich dramatisch. Entsprechend froh sind wir über die Begegnungen in der Youth League und im DFB-Pokal, in denen unsere Jungs auf größere Widerstände treffen.“

„Die Jungs sind an ihre Grenzen gekommen“

Gerade die Partien in der Youth League, in der der BVB als einzige deutsche Mannschaft die Vorrunde überstand, sei in diese Hinsicht sehr wichtig. „Wir hatten mit Ajax Amsterdam und Sporting Lissabon in unserer Vorrundengruppe Gegner, deren Mannschaften zu den besten Jugendakademien in Europa gehören. Da haben wir verloren und die Jungs sind an ihre Grenzen gekommen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)