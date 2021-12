FC Barcelona will Yusuf Demir loswerden - Wechsel zum BVB oder Frankfurt?

Yusuf Demir wechselt im Sommer 2021 auf Leihbasis von Rapid Wien zum FC Barcelona. Nach nur einem halben Jahr könnte sein Aufenthalt in Katalonien bereits wieder beendet sein.

Im Sommer 2021 wechselte mit Yusuf Demir eines der größten Talente aus Österreich zum FC Barcelona. Es scheint ein kurzer Aufenthalt des 18-Jährigen in Katalonien zu werden.

Sport und Marca berichten übereinstimmend, dass Barca den Vertrag mit Demir auflösen will - und zwar schon an diesem Montag. Dadurch wollen sich die Katalanen Platz im Kader und mehr Spielraum für die ein oder andere Wunsch-Verpflichtung des neuen Trainers Xavi ermöglichen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Der Offensivspieler kam bei Barca zu neun Einsätzen in La Liga und Champions League - allesamt Kurzeinsätze, in denen ihm kein Scorerpunkt gelang. Eigentlich ist er bist Sommer 2022 ausgeliehen, allerdings könnte das Arbeitspapier nun bald keine Gültigkeit mehr besitzen.

Barca-Talent Demir wohl vor Bundesliga-Wechsel

Bei Rapid Wien hatte er zuvor mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Nun wird Demir wohl wieder in die österreichische Hauptstadt zurückkehren. Die Frage ist, für wie lange - gerade aus der Bundesliga soll es einige Interessenten geben.

So schreibt Sport, dass neben Borussia Dortmund auch Bayer Leverkusen, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt ein Auge auf den Youngster geworfen haben. Und das Blatt wird sogar so konkret, dass Demir in jedem Fall zu einem dieser Klubs wechseln wird.