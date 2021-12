Anzeige

FC Barcelona: Luuk de Jong verlässt Barca wohl wieder - ein Fehlgriff mit Ansage? Ein Fehlgriff mit Ansage

Genehmigt! Das wird Barcas neuer Mega-Tempel

Alexandra Müller

Der FC Barcelona trennt sich wohl vorzeitig von Luuk de Jong. Barca ist nicht der erste Klub, der mit dem Niederländer einen Fehlgriff landet. Diesmal war es jedoch bereits vorab abzusehen.

Die Zeit von Luuk de Jong beim FC Barcelona endet offenbar genauso plötzlich, wie sie angefangen hatte.

Nach nur rund vier Monaten bei den Katalanen wird der niederländische Stürmer wohl in Kürze zum FC Sevilla zurückkehren. Wie Mundo Deportivo berichtet, soll das Leihgeschäft mit dem 31-Jährigen in jedem Fall vorzeitig abgebrochen werden.

Anzeige

Bei Sevilla wird er aber offensichtlich auch nicht mehr gebraucht, er soll direkt an den Abstiegskandidaten FC Cadiz weiterverliehen werden, weigert sich aber offenbar noch.

De Jong wurde zuvor in einem Last-Minute-Deal am Deadline Day von Sevilla ausgeliehen - eine äußerst überraschende Entscheidung Barcelonas.

Denn: Der Mittelstürmer schien gar nicht recht zu der Spielweise des Klubs zu passen.

Koeman holt de Jong zu Barcelona

„Ich bin anders als die Stürmer, die Barca hat. Ich bin groß und habe ein gutes Kopfballspiel“, sagte de Jong selbst.

Und auch seine Statistiken ließen Barca-Fans nicht gerade jubeln. In der Saison 2020/21 kam der Niederländer in La Liga 34 Mal zum Einsatz und erzielte gerade einmal vier Treffer. Beim FC Barcelona war es in zwölf Spielen sogar nur ein einziges Tor. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan La Liga)

Doch wieso entschied sich der Klub dann überhaupt für eine Verpflichtung? De Jong wirkte wie eine Art Panikknopf für Ronald Koeman, der bis Ende Oktober bei Barca auf der Trainerbank saß.

Immerhin erzielte sein Landsmann de Jong für Oranje acht Treffer in 38 Länderspielen. Er wurde dabei auch unter Koeman eingesetzt, der von 2018 bis 2020 Bondscoach war.

Anzeige

„Koeman kennt mich und weiß, wann er einen Spieler in der Schlussphase des Spiels braucht, falls er Lufthoheit braucht“, ordnete de Jong bei Barca-TV selbst seine Rolle ein. (SERVICE: Tabelle von La Liga)

De Jong spielt unter Xavi keine Rolle

Doch mittlerweile steht Klub-Legende Xavi an der Seitenlinie. Und in dessen Planungen spielt(e) de Jong keine Rolle.

Barcelona ist jedoch nicht der erste Klub, bei dem de Jong floppt. Auch in der Bundesliga scheiterte er krachend.

De Jong stand von 2012 bis 2014 bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag und erzielte in 45 Pflichtspielen nur acht Tore. Dabei war er mit der Empfehlung von 59 Toren und 36 Vorlagen in 120 Partien für den FC Twente für 12 Millionen Euro Ablöse aus Enschede losgeeist worden.

Damit war de Jong damals Borussias Rekordtransfer. Der Durchbruch gelang ihm dort aber nie - und so verließ er die Fohlen nach zwei Saisons wieder. Zunächst wurde de Jong an Newcastle United ausgeliehen und im Juli 2014 schließlich an PSV Eindhoven verkauft.

Bei insgesamt sieben Millionen Euro Einnahmen ergab sich für Gladbach folglich ein Verlust von fünf Millionen Euro, ein seltener Fehlgriff von Sportdirektor Max Eberl.

De Jong blüht bei Eindhoven und Sevilla auf

In den Niederlanden lief es wieder deutlich besser: De Jong gelangen in 204 Spielen 112 Treffer sowie 57 Torvorlagen. Damit hatte er großen Anteil an den Meisterschaften Eindhovens in den Jahren 2015, 2016 sowie 2018.

2019 wagte er schließlich mit dem Wechsel zum FC Sevilla den zweiten Auslands-Versuch. 12,5 Millionen Euro überwies Sevilla an PSV - und de Jong machte mit seinen Toren schnell deutlich, dass er das Geld wert war.

Anzeige

Schließlich wurde er sogar zum Helden von Sevilla. In der Europa League ließ er 2020 dem Siegtor als Joker beim 2:1 im Halbfinale gegen Manchester United nach der Beförderung in die Startelf im Finale gegen Inter Mailand zwei Kopfballtore folgen.

Zwei Kopfballtreffer waren zuvor noch keinem Spieler in einem Europacup-Endspiel gelungen.

Maßstab und Vorbild: Xavi adelt Sevilla

„Der Erfolg der Mannschaft ist wichtiger als meine Tore“, sagte de Jong anschließend: „Aber einen Titel zu holen und dabei Tore erzielt zu haben, fühlt sich wunderbar an.“

De Jong bald in Cadiz?

Nun könnte er statt um Titel bald gegen den Abstieg kämpfen.

Cadiz wäre zweifelsohne ein starkes Kontrastprogramm im Vergleich zu Dauer-Europapokalteilnehmer Sevilla und Großklub FC Barcelona.