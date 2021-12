Boxing Day mit Manchester City, Chelsea, Arsenal live im TV, Stream, Ticker

Um den Boxing Day gab es im Vorfeld viele Diskussionen - gespielt wird trotzdem. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag stehen dabei einige interessante Partien auf dem Programm.

Drei Partien wurden im Vorfeld wegen Corona-Problemen abgesagt, die restlichen sechs finden aber statt: Am zweiten Weihnachtsfeiertag rollt in der Premier League beim traditionellen Boxing Day der Ball.

Mit einem Sieg könnte die Mannschaft von Startrainer Pep Guardiola mit Liverpool den schärfsten Konkurrenten auf zwischenzeitlich sieben Punkte distanzieren. Leicester kämpft derweil als Neunter um den Anschluss an die internationalen Plätze.

Zeitgleich werden auch noch vier weitere Spiele angestoßen. Der FC Arsenal tritt beim Tabellenschlusslicht Norwich City an. Mit einem Sieg könnten die zuletzt deutlich verbesserten Gunners Platz vier festigen.

Boxing Day: Bleibt Chelsea an Liverpool dran?

Im Anschluss ist dann der FC Chelsea bei Aston Villa zu Gast. Die Blues von Trainer Thomas Tuchel ließen zuletzt mehrfach Punkte liegen und finden sich vor dem 19. Spieltag auf dem dritten Rang wieder. Mit einem Dreier könnten sie jedoch zum zweitplatzierten Liverpool aufschließen. Die Villans müssen derweil auf den an Corona erkrankten Cheftrainer Steven Gerrard verzichten.

Klopp wütet wegen Spielen rund um Weihnachten

Um die Austragung des vermeintlich größten Festtags im britischen Fußball gab es in diesem Jahr einige Diskussionen. Öffentlich geführt unter anderem von Liverpools Trainer Jürgen Klopp, dessen Wut auf die Verbände und Terminplaner auch nach der Absage seines Spiels nicht verraucht sein dürfte. ( Premier League: Spielplan und Ergebnisse )

Denn von einem Weihnachtsfrieden wollte der deutsche Teammanager vor dem Boxing Day nichts wissen. Mit eisiger Miene und beißendem Spott kommentierte er den vollgepackten Kalender, der ihm wieder mal den Jahreswechsel verhagelt. „Wenn das, was ich sage, mehr helfen würde, würde ich es noch öfter sagen. Aber es ändert nichts“, hatte er geschimpft: „Das Einzige, was ich damit erreiche, sind Schlagzeilen. Aber die kommen nie am richtigen Ort an.“