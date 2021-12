Todesfälle schocken Fußball-Welt: Algerier stirbt nach Zweikampf

Ein Fußballer stirbt in Algerien nach einem Zweikampf auf dem Platz © Imago

Am Samstag ist Sofiane Loukar vom MC Saida in Algerien nach einem Sturz auf dem Platz gestorben. Bereits am Mittwoch war es zudem im Oman zu einem Todesfall gekommen, Mukhaled Al-Raqadi von Muscat FC erlitt einen Herzinfarkt.