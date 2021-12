Auch George verletzt: Clippers ohne zweiten Superstar

Los Angeles (SID) - Die Los Angeles Clippers aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA müssen mindestens einen Monat auf Allstar Paul George verzichten. Wie das Team des deutschen Shootingstars Isaiah Hartenstein am Samstag mitteilte, fällt der Topscorer wegen einer Ellbogenverletzung aus, die er bereits am 6. Dezember erlitten hatte. Die Los Angeles Times berichtete, dass die Schmerzen nach dem Spiel am Donnerstag gegen die Sacramento Kings wieder auftraten.