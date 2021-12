NFL: Rodgers schnappt sich Favres Touchdown-Rekord

Anzeige

Aaron Rodgers steht nun bei 445 Touchdown-Pässen © AFP/GETTY IMAGES/SID/STACY REVERE

Aaron Rodgers von den Green Bay Packers hat mit seinem 443. Touchdown in der NFL den Franchise-Rekord von Football-Legende Brett Favre übertroffen.

Star-Quarterback Aaron Rodgers von den Green Bay Packers hat mit seinem 443. Touchdown in der US-Profiliga NFL den Franchise-Rekord von Football-Legende Brett Favre übertroffen. Dem Ausnahmespieler gelangen beim 24:22 gegen die Cleveland Browns am ersten Weihnachtstag drei erfolgreiche Würfe in die Endzone, er kommt nun auf insgesamt 445 Touchdowns in seiner Packers-Laufbahn.

Der 38-Jährige befindet sich in bestechender Form: Rodgers hat in den vergangenen fünf Spielen 16 Touchdowns ohne Interception geworfen. Gleich mit seinem ersten Touchdown-Pass auf Allen Lazard übertrumpfte er am Samstag Favres Bestmarke. Dieser gratulierte via Videobotschaft: "Ich habe eine Bitte. Hole uns einen weiteren Super Bowl. Glückwunsch."

