BBL live auf SPORT1: Löwen Braunschweig - EWE Baskets Oldenburg im TV

In der BBL steht am 13. Spieltag das Duell zwischen den Basketball Löwen Braunschweig und den EWE Baskets Oldenburg an. Es ist für beide Seiten ein wichtiges Spiel: Die Gastgeber aus Braunschweig wollen ihren Aufwärtstrend fortsetzen und weiter an die Playoff-Ränge heranrücken - Oldenburg will seine Niederlagen-Serie stoppen.